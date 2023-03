Zelenski l-a invitat pe președintele Chinei în Ucraina, la o săptămână după vizita din Rusia: ”Suntem pregătiţi să îl vedem aici”

Volodimir Zelenski îl invită pe liderul de la Beijing, Xi Jinping, să viziteze Ucraina, după ce preşedintele chinez a fost săptămâna trecută la Moscova şi susţine că are un plan de pace pentru conflictul din Ucraina, relatează Associated Press, care a realizat un interviu cu preşedintele ucrainean.

"Suntem pregătiţi să îl vedem aici. Vreau să vorbesc cu el. Am avut contact cu el înainte de război. Dar în tot acest an, mai mult de un an, nu am mai avut", a declarat Volodimir Zelenski în interviul pe care Associated Press l-a publicat miercuri.

Xi Jinping şi Volodimir Zelensky nu au vorbit de când Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022.

Luna trecută, China a prezentat un plan în 12 puncte pentru o "rezolvare politică a crizei ucrainene". Preşedintele chinez a discutat despre acest conflict cu Vladimir Putin - pe care l-a numit "prietenul său drag" - în timpul unei vizite de stat pe care a făcut-o la Moscova săptămâna trecută. Discuţiile nu au arătat însă niciun progres în ceea ce priveşte modul de a pune capăt războiului.

China propune o încetare a focului, dar planul său a fost privit cu suspiciune de SUA, care subliniază că Beijingul nu a condamnat niciodată invazia rusă.

Ads

Ucraina a salutat angajamentul diplomatic al Chinei, dar Volodimir Zelenski exclude orice negocieri până când trupele ruseşti nu vor părăsi teritoriul ucrainean.

China, aliniată economic şi favorabilă din punct de vedere politic Rusiei de-a lungul mai multor decenii, i-a oferit lui Putin o acoperire diplomatică prin faptul că a mizat pe o poziţie oficială de neutralitate în război, notează Associated Press.

Xi l-a vizitat pe Putin săptămâna trecută, generând temeri că Beijingul ar putea fi gata să furnizeze Moscovei armele şi muniţia de care are nevoie pentru a-şi reface stocul epuizat. Însă vizita lui Xi s-a încheiat fără un astfel de anunţ. Câteva zile mai târziu, Putin a anunţat că va desfăşura arme nucleare tactice în Belarus, ceea ce ar împinge arsenalul nuclear al Kremlinului mai aproape de teritoriul NATO.

Zelenski sugerează că mişcarea lui Putin a fost menită să distragă atenţia de la lipsa de garanţii pe care le-a primit din partea Chinei. "Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că vizita nu a fost bună pentru Rusia", este de părere preşedintele ucrainean.