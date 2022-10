Zelenski acuză Kremlinul că ”șantajează lumea cu foametea”: ”Sunt 218 dovezi că Rusia nu vrea nicio înţelegere reală” VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un nou discurs, că Rusia “şantajează lumea cu foametea”. Conducerea Rusiei este mai interesată de exacerbarea crizei alimentare decât de implementarea înţelegerilor, a precizat el.

“O altă navă pentru Programul Alimentar al ONU a fost încărcată în portul Ciornomorsk. Este o navă cu 40.000 de tone de grâu pentru Etiopia, ţară care se confruntă cu o situaţie alimentară gravă. Etiopia este în pragul foametei. Suntem pregătiţi să trimitem nava. Însă aceasta şi alte nave cu produse agricole sunt nevoite să aştepte, pentru că Rusia şantajează lumea cu foametea.

Ce a auzit planeta? Că ar lansa cinevaa drone de pe transportator... Iniţial au vorbit despre “păsări de război”, apoi “insecte de război”, acum – “cereale de război”... Un grâu ucigaş, care îneacă amirali ruşi. Ce se poate spune? Sunt oameni bolnavi. Însă aceşti oameni bolnavi duc din nou lumea în pragul unei grave crize alimentare.

Rusia este singura vinovată pentru faptul că alimentele vor deveni mai scumpe pentru oamenii dintr-o zonă vastă din Africa de Vest şi Asia de Est. Rusia este motivul pentru care oameni în special din Etiopia, Yemen sau Somalia trăiesc o lipsă de alimente catastrofală.

Bineînţeles, partenerii încearcă să convingă statul terorist să încetinească puţin şantajul. Însă este ceva realist? Până acum, faptele indică faptul că leadershipul rus este mai interesat de exacerbarea crizei alimentare decât de implementarea documentelor semnate. Şi acesta este răspunsul pentru toţi cei care vorbesc de negocieri cu Rusia.

Coridorul cerealelor este un exemplu foarte specific. Acum sunt 218 dovezi că Rusia nu vrea nicio înţelegere reală. 218 nave aşteaptă oportunitatea de a transporta alimente conform contractelor de export sau să intre în porturile ucrainene. Săptămână după săptămână, Rusia a încetinit coridorul cerealelor în ciuda promisiunilor sale către parteneri, iar acum l-a blocat complet.

Ucraina va face totul pentru a se asigura că iniţiativa de export al cerealelor va funcţiona în continuare. Şi le mulţumesc tuturor celor care ajută statul nostru”, a spus Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a vorbit şi despre atacurile Rusiei din ultima zi şi de reacţia ucrainenilor: “Forţele aeriene au doborât astăzi un elicopter de atac al Rusiei şi un avion rusesc Su-25. Teroriştii ruşi au continuat bombardamentele în diverse direcţii: regiunea Cernihiv, regiunea Harkiv, Donbas, regiunea Dnipropetrovsk, Zaporojie şi regiunea, Nikolaev şi regiunea... Le răspundem ocupanţilor. Le răspundem concret”.

