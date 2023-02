Zelenski, după o săptămână cu întâlniri și discuții istorice: ”Ucraina are respectul întregii lumi. Presiunea asupra statului terorist va continua” VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminică seară, în discursul adresat naţiunii, că presiunea Ucrainei şi presiunea lumii asupra Rusiei va continua. Zelenski a subliniat că întâlnirile avute în această săptămână cu mai mulţi lideri, între care Joe Biden, Giorgia Meloni sau Pedro Sanchez, arată faptul că Ucraina are respectul întregii lumi.

"Astăzi, încheiem această săptămână cu un eveniment diplomatic puternic - pentru prima dată în 32 de ani, o delegaţie la nivel înalt din Arabia Saudită a vizitat Ucraina. Acesta este încă un semn de respect pentru Ucraina, pentru invincibilitatea şi forţa noastră. Respectul lumii. Luni – liderul Statelor Unite ale Americii, preşedintele Joe Biden, a fost la Kiev. Directorul Fondului Monetar Internaţional a fost la Kiev. Marţi – Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a fost la Kiev. Şi o delegaţie puternică a Congresului SUA - reprezentanţi ai Partidului Republican - a fost şi ea la Kiev. Miercuri - o conversaţie cu prim-ministrul britanic Rishi Sunak.

Prima conversaţie din istoria relaţiilor bilaterale cu preşedintele Ugandei. O conversaţie cu preşedintele Pakistanului. O conversaţie cu preşedintele Estoniei. Joi - Prim-ministrul spaniol Sánchez a fost la Kiev. O conversaţie cu preşedintele Egiptului. O vizită a reprezentanţilor reţelei parlamentare globale „Uniţi pentru Ucraina”. Acestea sunt parlamentele din 13 state europene şi Parlamentul European.

În sfârşit, un vot semnificativ din punct de vedere istoric al Adunării Generale a ONU în favoarea rezoluţiei noastre privind pacea şi integritatea teritorială a ţării noastre. 141 de ţări au susţinut-o! Vineri, aniversarea invincibilităţii - prim-ministrul polonez Morawiecki a fost la Kiev, iar Leopard, tancuri de luptă moderne, au ajuns în Ucraina. Rezultatul la care lucrăm de multe, multe luni. Reuniunea liderilor G7 şi participarea Ucrainei la această întâlnire.

În ultimul an, Ucraina a devenit un participant tradiţional în formate internaţionale de top. Acum am mai avut o întâlnire bună cu ministrul Afacerilor Externe al Regatului Arabiei Saudite. A fost prima vizită oficială de asemenea nivel a unui reprezentant al acestei ţări. Desigur, lucrăm la un nivel mai înalt de vizite şi relaţii. Dar acum am ajuns în sfârşit la o interacţiune. Şi asta, de altfel, aduce rezultate concrete şi sensibile pentru ucraineni, în special în ceea ce priveşte eliberarea prizonierilor de război. Le mulţumesc partenerilor noştri saudiţi pentru cooperare şi asistenţă", a spus Zelenski.

Preşedintele ucrainean a afirmat că s-a întâlnit cu jurnalişti, editori şi producători de la televiziunea de stat şi a discutat cu aceştia despre intensificarea muncii informaţionale a statului şi a societăţii.

"Acest lucru se referă în special la acele părţi ale lumii în care diplomaţia noastră nu a fost reprezentată de multe decenii din diverse motive. Şi acum trebuie să ne asigurăm că suntem cât mai puternici în ceea ce priveşte informaţia şi diplomaţia. Trebuie să clarificăm poziţia Ucrainei în toate părţile lumii. Acest lucru este important în munca noastră de a asigura dezocuparea teritoriului şi acţiunile noastre active planificate. Cu cât oamenii ştiu mai mult despre Ucraina, cu atât înţeleg mai mult Ucraina, cu cât o susţin mai mult, cu atât victoria noastră devine mai aproape".

Ziua Rezistenţei la Ocuparea Crimeei şi a Sevastopolului

Zelenski consideră că este necesar să se facă tot mai mult pentru a se asigura că oamenii din Doneţk, Lugansk, sudul ţării şi Crimeea au acces la informaţii veridice.

"Astăzi, pe 26 februarie, sărbătorim Ziua Rezistenţei la Ocuparea Crimeei şi a Sevastopolului. Şi astăzi această conversaţie este deosebit de importantă. Este vorba despre asigurarea unei înţelegeri prin informaţii şi prin toate celelalte mijloace ca Ucraina să nu abandoneze pe nimeni, să nu lase pe nimeni în mâinile inamicului. Vom readuce toţi oamenii noştri şi tot ce este al nostru din captivitatea rusă. În 2014, agresiunea rusă a început odată cu capturarea Crimeei.

Este logic că, eliberând Crimeea, vom pune capăt istoric oricăror încercări ale Rusiei de a ruina vieţile ucrainenilor şi ale tuturor popoarelor din Europa şi Asia pe care Kremlinul a pretins că le cucereşte. Dreptul internaţional va prevala aici, pe pământurile Ucrainei: în Donbas, Pryazovia, regiunea Herson şi Crimeea. Mulţumesc tuturor celor care aduc mai aproape această victorie! Mulţumesc tuturor celor care ne ajută poporul în teritoriul ocupat temporar!", a precizat el.

Zelenski a mai spus că a semnat rei decrete pentru a pune în aplicare sancţiuni împotriva celor care sunt implicaţi sau ajută Rusia să ducă acest război. "Am semnat trei decrete pentru a pune în aplicare deciziile NSDC. Împotriva acelor ruşi care sunt implicaţi în răpirea copiilor ucraineni.

Împotriva acelor reprezentanţi ai sectorului sportiv rusesc care încearcă să pună sportul în slujba agresiunii. Şi împotriva celor care ajută la menţinerea structurilor mercenare în Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei şi a tuturor oamenilor liberi. Presiunea Ucrainei va continua. Presiunea lumii asupra statului terorist va continua", a subliniat liderul ucrainean.

