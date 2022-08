Discuții Zelenski - Stoltenberg despre sprijinul militar suplimentar pe care NATO îl va oferi Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au purtat o convorbire telefonică, marţi, cu privire sprijinul militar suplimentar pe care alianţa îl va oferi Kievului, relatează CNN.

”Am purtat o convorbire benefică cu preşedintele (n.r. Zelenski) privind priorităţile pentru sprijinul militar”, a scris Jens Stoltenberg pe Twitter, marţi.

”Este vital ca NATO şi Aliaţii să ofere şi mai multă asistenţă Ucrainei, şi mai repede”, a adăugat el. Preşedinţia ucraineană a reiterat declaraţiile lui Stoltenberg, cerând aliaţilor Ucrainei să trimită sprijin militar într-un ritm mai rapid.

”Preşedintele Ucrainei l-a informat separat pe Jens Stoltenberg despre situaţia de pe câmpul de luptă şi despre necesitatea ca Ucraina să primească rapid mai multe arme grele de la statele membre NATO pentru a respinge cu succes atacurile ruseşti şi a trece la o nouă contraofensivă”, a afirmat liderul ucrainean, marţi, într-un comunicat.

Good call w/Pres @ZelenskyyUa on priorities for military support. It’s vital that #NATO & Allies provide even more assistance to #Ukraine even faster. Also discussed 1st shipment of grain since #Russia’s invasion & need to fully implement deal sponsored by @UN & our Ally Türkiye.