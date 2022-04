Discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, este transmis în Parlamentul României luni, 4 aprilie, de la ora 19.00.

Liderul ucrainean se va adresa parlamentarilor români la scurt timp după vizita în teren făcută în localitatea Bucea, în apropierea Kievului, acolo unde soldații ruși au comis un masacru fără precedent în Europa după Al Doilea Război Mondial.

Programul camerelor reunite ale Parlamentului anunțate de oficiali români cu ocazia discursului președintelui Zelenski:

19.00-19.03: discursul preşedintelui Senatului, Florin Cîţu, în deschiderea şedinţei;

19.03-19.06: discursul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu;

19.06-19.16: discursul preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Mesajul preşedintelui ucrainean va avea loc prin videoconferinţă şi va fi asigurată traducere simultană.

”Voi vorbi eu primul, apoi Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor. Domnul premier este invitat. Încă nu avem o confirmare dacă vine. Are şi domnia sa o intervenţie scurtă şi apoi s-ar putea, în funcţie de timp, să fie schimbată ordinea intervenţiilor. Fiecare are 3 minute, şi apoi domnul Zelenski are 15-20 minute (...) Depinde dacă domnul premier vine sau nu la şedinţă”, a declarat, luni, preşedintele Senatului, Florin Cîţu.

Acesta a fost întrebat dacă l-a invitat şi pe şeful statului.

”Am discutat cu preşedintele Klaus Iohannis”, a declarat Cîţu, fără a preciza dacă preşedintele va participa sau nu la şedinţa de plen.