Zelenski despre comandanții Regimentului Azov: ”Li se oferă condiții adecvate. Nu și-au văzut rudele de multe luni” VIDEO

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că ţara sa ”apreciază oamenii”, îi salvează şi îi ajută pe toţi cei care au nevoie.

”Acestea sunt reguli fundamentale ale statului nostru. Şi aşa va fi întotdeauna”, subliniază el. Totodată, el arată că ofensiva armatei ucrainene continuă, fiind eliberate noi aşezări, dar că există ”fanatici” care nu acceptă că ”este un război fără sens pentru Rusia pe care Rusia nu îl poate câştiga”. ”Niciun fals referendum, anunţ al anexării, discuţii despre graniţe pe care le-au inventat şi desenat pe undeva nu îi va ajuta”, adaugă el.

”În sfârşit, am reuşit să organizăm o întâlnire a băieţilor noştri, comandanţii din Azovstal, cu rudele lor. Întâlnirea are loc în Turcia, unde luptătorii noştri stau, în conformitate cu acordul privind eliberarea lor. Ei sunt complet în siguranţă – cu garanţii din partea preşedintelui Turciei Erdogan. Li se oferă condiţii adecvate. Şi acum îşi pot vedea rudele. Nu s-au văzut unii pe alţii de multe luni. Şi le mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil ca ei să fie împreună cu familiile lor din nou”, şi-a început Zelenski mesajul de luni noapte.

Forged in the hellfires of the Siege of Mariupol, the defenders of Azovstal are now with their wives and children. pic.twitter.com/DUtx6XocAN

Five commanders of the #Azov regiment, recently released from #Russian captivity, were able to see their families for the first time in several months. The meeting was organized by the head of the Office of the President of #Ukraine Andrii Yermak during a visit to #Turkey. pic.twitter.com/DMee4sTBgk