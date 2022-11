Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat, în urma unei inspecţii a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică la trei obiective din Ucraina, că, în pofida acuzaţiilor Rusiei cu privire la „bombele murdare”, există acum dovezi clare că Ucraina nu creează o astfel de armă.

Inspectorii nu au găsit indicii de activităţi şi materiale nucleare nedeclarate, potrivit unui comunicat al directorului general al AIEA, Rafael Grossi, joi.

„Am invitat AIEA să verifice, le-am acordat libertate deplină de acţiune la facilităţile relevante şi avem dovezi clare şi de necontestat că nimeni în Ucraina nu a creat sau nu creează „bombe murdare”.

Şi singurul lucru care este murdar în regiunea noastră acum sunt şefii celor de la Moscova care, din păcate, au preluat controlul asupra statului rus şi terorizează Ucraina şi întreaga lume”, a afirmat Zelenski.

O bombă murdară este o armă care combină explozivi convenţionali precum dinamita şi material radioactiv precum uraniul. Este adesea menţionată ca o armă pentru terorişti, nu pentrustate, deoarece este concepută pentru a răspândi frica şi panica mai mult decât pentru a elimina orice ţintă militară.

The #IAEA reported on the inspection of three objects in #Ukraine against the background of information about the preparation of a "dirty bomb".

No unrecorded nuclear activity was found. pic.twitter.com/heIXF55TAl