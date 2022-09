Promisiunea făcută de Zelenski ucrainenilor la Harkov, unul dintre cele mai bombardate orașe de trupele ruse

Președintele Zelenski s-a oprit la Harkov, unul dintre cele mai mari orașe ale Ucrainei distruse în războiul cu Rusia, după ce a fost la Izium, oraș eliberat în weekend de armata ucraineană.

”Regiunea Harkov este restaurată treptat.

Indiferent ce distrug ocupanții, noi vom reconstrui totul.

Indiferent cum vor să distrugă Ucraina, nu vor reuși”, menționează Zelenski pe Facebook.

After his trip to #Izium in the #Kharkiv region, #Volodymyr Zelenskyy came to Kharkiv, where he visited the destroyed house and saw the progress of the reconstruction work. pic.twitter.com/sZqYy8xCt1