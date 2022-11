Imagini cu Zelenski în recent eliberatul oraș ucrainean Herson. Reacția Kremlinului după vizita liderului de la Kiev VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat luni o vizită la Herson, un oraş-cheie situat în sudul Ucrainei, preluat de la ruşi săptămâna trecută, declară o sursă din cadrul preşedinţiei ucrainene AFP.

Volodimir Zelenski s-a plimbat purtând o ţinută în stil militar pe străzile oraşului, înconjurat de gărzi de corp puternic înarmate.

El nu a purtat, însă, cască de protecţie şi nici vestă antiglonţ, potrivit unor înregistrări video postate pe reţele de socializare.

”Glorie Ucrainei!”, i-a strigat locuitorii, de la balconul unui imobil.

”Glorie eroilor!”, le-a răspuns, potrivit tradiţiei, şeful statului ucrainean şi cei care-l însoţeau.

Forţe ruse s-au retras în urmă cu câteva zile de la Herson - după opt luni de ocupaţie -, lăsând cale liberă militarilor ucraineni să preia oraşul vineri.

