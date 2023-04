Zelenski la 37 de ani de la Cernobîl: Trebuie să împiedicăm Rusia să folosească armele nucleare ”pentru a șantaja Ucraina și lumea”

Dezastrul de la Cernobîl a lăsat o "cicatrice uriaşă", iar Rusia trebuie împiedicată să folosească energia nucleară pentru a şantaja lumea, a declarat miercuri preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în ziua în care se împlinesc 37 de ani de la cea mai gravă catastrofă nucleară civilă din istorie, relatează CNN.

"Trebuie să facem totul pentru a împiedica statul terorist să folosească instalaţiile de energie nucleară pentru a şantaja Ucraina şi lumea", a scris Zelenski pe Twitter, notând că în ceea ce priveşte Cernobîlul, s-a împlinit deja un an de când forţele ucrainene au reuşit să preia din nou controlul asupra instalaţiilor de acolo pe care forţele ruse, într-o mişcare curioasă, le-au ocupat în 2022 încă din primele zile ale invaziei şi au dat dovadă de neglijenţă în manipularea echipamentelor dintr-o zonă încă iradiată.

La rândul său, ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a declarat că "tăcerea şi minciunile regimului totalitar sovietic cu privire la această tragedie au dus la consecinţe teribile care au depăşit cu mult graniţele Ucrainei moderne".

37 years ago, the Chornobyl NPP accident left a huge scar on the whole world. It’s been more than a year since the liberation of the plant from the invader. We must do everything to prevent the terrorist state from using nuclear power facilities to blackmail 🇺🇦 and the world. pic.twitter.com/q1QNDniXg4