Prima întâlnire a lui Zelenski cu premierul Indiei, țară care importă din Rusia 20% din cantitatea de țiței

În cadrul unei prime întâlniri personale de la începutul invaziei totale a Rusiei, premierul indian Narendra Modi i-a spus președintelui Volodimir Zelenski că India va face tot ce poate pentru a ajuta la încheierea războiului.

"Vă asigur că, pentru rezolvarea acestuia, India și eu personal vom face tot ce ne stă în putință", a declarat Modi, potrivit The Guardian.

Premierul indian s-a întâlnit cu Zelenski la summitul G7 din orașul Hiroshima, Japonia, sâmbătă, 20 mai. Modi a adăugat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu este doar o "problemă de economie sau politică, ci o problemă de umanitate".

"Înțeleg foarte bine durerea dumneavoastră și a cetățenilor ucraineni", a spus el.

Zelensky met Indian Prime Minister Modi for the first time since the start of the full-scale war 😳 pic.twitter.com/iSZI79q3ye