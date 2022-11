Tensiuni extreme în China: 420 de milioane de oameni băgați în izolare peste noapte. Lupte violente cu poliția VIDEO

Politica zero-COVID derulată de China în contextul pandemiei mondiale se dovedește complet falimentară.

Cazurile de infectări cu virusul SARS-CoV-2 au explodat de la mijlocul lunii noiembrie, ajungând din nou la valori record, de peste 30.000 zilnic. În acest context, orașe întregi au intrat din nou în izolare, numărul oamenilor afectați de aceste măsuri ajungând joi, 24 noiembrie, la 420 de milioane.

Cel mai recent val de COVID a lovit Guangzhou, metropola din sudul țării, capitala Beijing și multe părți centrale ale Chinei, ceea ce a determinat oficialii locali să înăsprească restricțiile asupra derulării afacerilor și a interacțiunilor sociale în această lună.

„China pare să fi depășit deja punctul fără întoarcere, deoarece este puțin probabil să obțină din nou zero Covid fără un alt lockdown, în stil Shanghai”, a spus Larry Hu, economist șef al grupului Macquarie, într-un raport publicat marți, 22 noiembrie.

Izolarea la care face referire Hu a fost dictată de autorități în aprilie 2022, în urma unui nou val puternic de infectări și a stârnit și atunci nemulțumiri.

În termeni de PIB, aproape 20% din economia Chinei a fost afectată negativ de noile măsuri de control impuse începând de luni, 21 noiembrie, aproape de maximul de 21,2% înregistrat la mijlocul lunii aprilie în timpul blocării de la Shanghai, a declarat economistul șef China al Nomura, Ting Lu.

„Beijing-ul a arătat recent semne timpurii de disponibilitate de a se redeschide și a implementat câteva măsuri de ajustare, dar redeschiderea poate fi un proces prelungit cu disconfort”, a spus Lu, citat de CNBC, într-un raport separat în această săptămână.

Analiștii de la Nomura au remarcat că multe măsuri restrictive sunt implementate fără anunțarea publicului în prealabil. „Credem că Chongqing (oraș din sud-vest) se confruntă în prezent cu cea mai severă izolare locală din China, pe baza observării a numeroși parametri de mobilitate”, se arată în raport.

Controalele Covid în Beijing s-au înăsprit de marți.

Autoritățile din capitala Chinei au anunțat cerințe pentru testarea mai frecventă pentru detectarea virusului și au ordonat mai multor restaurante să suspende mesele în magazine. Mai multe centre comerciale s-au închis, la fel ca și parcuri mari. Diverse complexe de apartamente au fost închise.

Bătăi cu Poliția la cea mai mare fabrică de telefoane iPhone din lume

Pe acest fundal, Poliția din China a bătut muncitorii care protestează împotriva condițiilor de muncă și a plății la cea mai mare fabrică de iPhone-uri din țară, cea din Zhengzhou, unde lucrează 200.000 de oameni.

