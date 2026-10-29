Cine a cheltuit suma colosală de 6 miliarde de dolari să ridice unul dintre zgârie-norii din New York VIDEO

Noua clădire construită pe Park Avenue are numai puțin de 60 de etaje și 423 de metri înălțime, fiind pe locul 6 între cei mai mari zgârie-nori din orașul american New York. Experții au anunțat că impunătoarea clădire a avut un cost estimativ de 6 miliarde de dolari și a fost ridicată de gigantul bancar JPMorgan.

Este cea mai înaltă clădire de birouri ocupată din orașul New York, Statele Unite, și strălucește în mod regulat cu iluminare decorativă pentru ocazii speciale, cum ar fi 4 iulie, ziua de naștere a Regelui Carol al III-lea și câștigarea campionatului de către New York Knicks, potrivit The Wall Street Journal.

Dar la mai bine de un an de la marea sa deschidere, banca a fost reticentă în privința costului. Personalul departamentului imobiliar al JPMorgan a estimat recent că prețul pentru 270 Park Avenue este de aproximativ 6 miliarde de dolari, inclusiv costul construcției și mobilării clădirii, plus activele necorporale asociate clădirii, au declarat persoane familiarizate cu situația.

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Unele estimări anterioare au plasat costul clădirii la aproximativ 3 miliarde de dolari. La ceremonia de inaugurare a clădirii de toamna trecută, directorul executiv al JPMorgan, Jamie Dimon, a declarat că i-a spus consiliului său de administrație că va costa 4 miliarde de dolari construirea structurii.

Banca nu a dezvăluit niciodată un cost sau o valoare definitivă a clădirii de la 270 Park Avenue și acest lucru nu este detaliat în declarațiile financiare ale băncii. Diferența dintre cifra de 4 miliarde de dolari a lui Dimon și estimarea recentă de 6 miliarde de dolari include sute de milioane de dolari pentru tehnologie și infrastructură în noua clădire, opere de artă, valoarea terenului și active necorporale, cum ar fi drepturile de aer, pe care JPMorgan le-a cumpărat de la vecinii săi pentru a construi turnul înalt, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu situația.

JPMorgan a trebuit, de asemenea, să cheltuiască sume substanțiale pentru lucrări publice pentru a construi structura, inclusiv demolarea și reconstrucția unui culoar de tren subteran folosit de Long Island Rail Road pentru a instala suporturi structurale pentru clădirea masivă.

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Chiar și la costul ridicat, poziția lui Dimon este că clădirea este o investiție valoroasă și este, în cele din urmă, în interesul acționarilor, precum și al orașului New York, potrivit persoanelor care au vorbit cu el. Echipa imobiliară a băncii vede zgârie-norii ca niște piese centrale ale unui mic sat de turnuri JPMorgan din Midtown Manhattan. JPMorgan va economisi probabil bani, deoarece își poate muta angajații din alte clădiri pe care le închiriază în 270 Park Avenue, clădire pe care o deține, a declarat una dintre persoane.

270 Park Avenue = clădirea perfectă

Cu o valoare de 6 miliarde de dolari, 270 Park Avenue nu este prea departe de alte clădiri noi din Manhattan. Are o suprafață de aproximativ 2,5 milioane de metri pătrați, ceea ce duce la un cost de aproximativ 2.500 de dolari pe metru pătrat, iar costul construcției în oraș a crescut vertiginos de la pandemia de Covid-19.

„270 Park este clădirea perfectă, personalizată, bogată în elemente excepționale, cum ar fi detaliile superbe din bronz”, a declarat Mary Ann Tighe, CEO al New York Tri-State Region pentru firma imobiliară comercială CBRE. Totuși, ea a spus că banca a început lucrările în jurul anului 2019, pe „o piață foarte diferită de cea de astăzi, când vedem creșteri dramatice ale costurilor de construcție”.

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JPMorgan a fost mult timp analizată pentru cheltuielile sale, care se așteaptă să atingă aproximativ 108 miliarde de dolari în acest an și sunt printre cele mai mari dintre băncile americane mari. Analiștii s-au plâns ocazional de lipsa detaliilor din partea băncii și au redus acțiunile atunci când previziunile de cheltuieli ale băncii au fost mai mari decât se așteptau.

Cea mai mare parte a creșterii din ultimii ani a fost pentru tehnologie, inclusiv inteligența artificială, despre care Dimon a spus că este necesară pentru protejarea băncii de atacurile cibernetice. „Unele cheltuieli, dacă le-ați contabiliza ca investiții, au randamente foarte bune”, a spus el într-o conferință de presă privind rezultatele financiare din iulie.

Banca a fost mândră de structura de pe Park Avenue, pe care o numește „o adevărată manifestare fizică a valorilor noastre”. JPMorgan a estimat că proiectul a creat 8.000 de locuri de muncă în construcții și a spus că stabilește noi standarde în ceea ce privește sustenabilitatea, sănătatea și bunăstarea clădirilor. Zgârie-norii de pe Park Avenue arată, de asemenea, cât de mult au evoluat Dimon și JPMorgan de-a lungul anilor.

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Cea mai înaltă clădire din SUA

Cunoscut pentru faptul că este un om care își reduce costurile, una dintre primele sale mișcări după ce a devenit director executiv la JPMorgan în 2004 a fost închiderea sălii de sport a băncii de la vechiul sediu, argumentând că angajații își pot găsi un loc unde să se antreneze singuri. De asemenea, a glumit spunând că investitorii ar trebui, de obicei, să parieze împotriva cheltuielilor exorbitante ale companiilor în imobiliare.

„În cazul noului sediu central, de obicei, ar trebui să vinzi acțiunile în lipsă în acel moment”, a spus Dimon la ziua investitorilor companiei din 2018, ironic, după ce a anunțat construcția noului turn al JPMorgan.

Dimon și directorii săi de top au fost implicați personal în planificarea și detaliile reproiectului 270 Park. Turnul găzduiește o sală de sport spațioasă, cu biciclete Peloton orientate spre Central Park, kinetoterapeuți și vestiare spațioase. Banca a achiziționat opere de artă mari de la Maya Lin și Gerhard Richter care împodobesc intrările, iar turnul găzduiește Morgan's Pub, un bar în interiorul biroului care servește mâncare de pub și halbe de bere Guinness.

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Să menționăm faptul că impunătoarea clădire 270 Park Avenue a băncii JPMorgan este pe locul 6 în topul celor mai înalte zgârie-nori din New York, un clasament condus de One World Trade Center. Aceasta din urmă are 104 etaje, o înălțime de 541 de metri și este cea mai înaltă clădire din Statele Unite și a 7-a din lume.

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