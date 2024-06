1,5 miliarde lei pentru modernizarea statiile de transformare a energiei electrice din Moldova

Mai multe statii de transformare din judetele Moldovei vor fi modernizate in perioada urmatoare, in cadrul unui amplu program demarat de E.ON, care are ca scop reabilitarea si aducerea la standarde europene a echipamentelor pentru producerea, transportul si furnizarea energiei electrice.Programul se refera la modernizarea statiilor de transformare, retelelor de inalta, medie si joasa tensiune, posturilor de transformare, contorizarea SMART (contorizarea inteligenta -n.r.), precum si la ... citește toată știrea