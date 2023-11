Un dosar de fond funciar s-a pierdut prin birourile Primariei, ale Prefecturii sau pe drumul dintre ele. De doua decenii, o parohie incearca sa-si faca acte pentru padurea primita in posesie. In cele din urma, a chemat in judecata toate institutiile responsabile. Dupa doua procese, judecatorii au gasit o solutie. Inaplicabila.Legile fondului funciar au dat dreptul unitatilor de cult la punerea in posesie cu pana la 10 ha de padure. In decembrie 2000, Comisia Judeteana de Fond Funciar (CJFF) a ... citeste toata stirea