In ultimii trei ani, la Maternitatea "Cuza Voda" din Iasi, cea mai mare din regiunea Moldovei, s-au nascut peste 17.000 de copii, dintre care peste 10% au fost nascuti prematur. In fiecare an, la nivel mondial, pe 17 noiembrie se sarbatoreste ziua celor veniti pe lume inainte de termen - nou-nascutii prematuri. Pentru a marca aceasta zi, la Iasi vor fi iluminate in violet, culoarea sperantei, mai multe cladiri din oras: Primaria Municipiului Iasi, Palatul Culturii, Universitatea de Medicina si ... citeste toata stirea