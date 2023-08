Un iesean va ajunge in spatele gratiilor dupa ce a condus baut si fara permis prin oras, provocand si un accident. Nu se afla la prima abatere de la legislatia rutiera, iar judecatorii nu l-au mai iertat.Permisul de conducere al lui Florin Cutinici a fost anulat in iunie 2017, dupa ce fusese prins baut la volan. In momentul respectiv, primise doar o pedeapsa de 1 an de inchisoare, cu suspendarea executarii. Cu toate acestea, el a continuat sa conduca. Patru ani mai tarziu, la mijlocul lui ... citeste toata stirea