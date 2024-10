100.000 de sarmale au fost impartite pelerinilor

O suta de mii de sarmale, vin, apa minerala, paine si fructe au fost oferite de Primaria municipiului Iasi pelerinilor care au venit din toata tara sa se inchine la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva chiar in ziua in care se sarbatoreste hramul acesteia.Pentru acest eveniment, intitulat "Masa pelerinilor", reprezentantii municipalitatii, cei ai societatilor aflate in subordine, dar si alte institutii sau intreprinzatori au pregatit 100.000 de sarmale invelite in varza sau foi de ... citește toată știrea