100 milioane de euro pe un drum de pamant din nordul judetului. Investitie pe banii UE, in pericol

Asta s-ar putea spune despre drumul lung de 8 ani al Axei rutiere Iasi-Suceava de la pamant la asfalt: are un lot fix in mijloc care ar putea sa nu mai vada niciodata asfalt. Practic, fix lotul din mijlocul rutei a mai ramas de facut, incurcat in contestatii si termene care dau sa expire. Asta in timp ce segmentele de drum judetean modernizate deja salveaza timpul navetistilor si localnicilor. O axa rutiera atat de importanta nu si-a atins insa scopul: oferirea soferilor din cele doua judete o ... citeste toata stirea