105 ani de la cea mai mare catastrofa feroviara din Romania si Europa, la Ciurea. Peste 1.000 de oameni au murit

In urma cu 105 ani, in 13 ianuarie 1917, langa Iasi, avea loc cel mai mare accident feroviar din istoria Europei si al treilea cel mai grav din intreaga lume.Un tren militar arhiplin cu oameni ramane fara frane pe calea ferata Barlad - Iasi, intra in gara Ciurea cu viteza si deraiaza"Catastrofa de la Ciurea" este numele sub care a intrat in istorie cel mai grav accident feroviar din Romania. Accidentul a avut loc in plina desfasurare a primului razboi mondial, la sud de Iasi, pe calea ferata ... citeste toata stirea