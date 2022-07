116 cazuri de COVID in judetul Iasi

In judet au fost confirmate 116 persoane infectate cu Covid-19. Dintre cazurile confirmate pozitiv si internate, in ultimele 24 de ore s-au efectuat 13 externari si 7 internari.In judetul Iasi, in ultimele 24 de ore echipajele mobile au efectuat 14 recoltari.La cabinetele medicilor de familie, au fost vaccinate 133 persoane. Mentionam ca 6 persoane au primit doza I si 24 persoane au primit doza a II-a. Cu doza a III-a s-au vaccinat 57 persoane si 57 persoane cu doza a IV-a. De la inceputul ... citeste toata stirea