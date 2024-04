12 consilieri de probatiune din judetul Iasi au intrat din nou in greva foamei.Ei reclama salariile foarte mici, calculate la nivelul anului 2018, in ciuda faptului ca exista sentinta judecatoreasca definitiva de majorare a acestora si un ordin de ministru emis in august, anul trecut.Reprezentata consilierilor de probatiune din judetul Iasi, Diana Nastase, a precizat ca ordinul de marire a salariilor nu a fost pus in practica incepand cu 1 ianuarie anul curent deoarece pe fila de buget ... citește toată știrea