12 copii ucraineni, o avanpremiera nationala si o noua campanie Star of Hope Romania

Cu o tona de emotii, Fundatia Star of Hope Romania anunta o mare veste: joi, 27 octombrie, ora 11.00, pe scena Ateneului National Iasi, va avea loc avanpremiera nationala a piesei de teatru POVESTEA COPACULUI, in distributia careia se regasesc 12 copii si tineri ucraineni refugiati la Iasi!Regia piesei de teatru poarta este semnata de Ana Hegyi si a fost realizata in cadrul proiectului Servicii si Sprijin pentru refugiati ucraineni, derulat de catre Fundatia Star of Hope Romania, in calitate ... citeste toata stirea