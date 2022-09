12 minute din Ciurea la Gara mare. Plus oprire in Nicolina. Solutii de trafic ignorate

Zilnic se pierd ore in trafic pentru a ajnge cu masina dintr-un loc in altul, motivul fiind inceperea scolii. Acet lucru este valabil pentru iesenii cu masina.Asociatia Civica Horpaz va propune o varianta solida de economisire a timpului, dar conditia e sa mergeti putin pe jos daca aveti treaba in jurul garilor Nicolina si Iasi. Sugestiile sunt in special pentru elevii care invata in Podu Ros sau care au nevoie de autobuz, din Gara, pentru a ajunge in Copou. Mai multe detalii, pe pagina de ... citeste toata stirea