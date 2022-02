12 morti intr-o singura zi in Iasi!

Raportarile DSP Iasi valabile pentru 1 februarie sunt de-a dreptul ingrozitoare: 1.035 de cazuri noi, incidente-record si un total de 2.150 de decese de la izbucnirea pandemiei * ieri, alti 12 ieseni au pierdut lupta cu virusul, sapte in judet si cinci in municipiu * si in spitale situatia se agraveaza de la o zi la alta * ieri, in Iasi, mai erau libere in sectiile ATI doar cinci paturiInceputul lunii februarie, privit din perspectiva evolutiei valului cinci, aduce noi semne de ingrijorare. ... citeste toata stirea