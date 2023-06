Preotii din Iasi au la dispozitie 12 parohii la care se pot transfera, atata timp cat indeplinesc conditiile necesare pentru a solicita acest transfer.Sase dintre aceste parohii sunt in protopopiate din Iasi, deci in acelasi judet, cea mai mare si mai "vandabila" fiind parohia cu probleme din Tiganasi, care are 390 de familii, si care a fost vacantata de catre preotul prins cu amanta de sotie, in Postul Mare. Aceasta nu este insa parohia care este disponibila de cel mai mult timp, fara a se ... citeste toata stirea