Consiliul Local (CL) se va reuni vineri in sedinta ordinara lunara. In prima instanta, pe ordinea de zi au fost introduse 44 de proiecte de hotarare dar, foarte probabil, va aparea si o lista suplimentara in aceste zile. "Ziarul de Iasi" a relatat in editia de ieri despre cele mai importante proiecte care vizeaza aprobarea unor credite cu o valoare de aproape 210 milioane lei.In cadrul aceleiasi sedinte vor fi aprobate mai multe investitii care presupun accesarea de fonduri PNRR, fiind vorba ... citeste toata stirea