120 de copii ucraineni au solicitat sa se inscrie in scolile iesene

Directorul unei scoli din Iasi cauta solutii pentru a-i ajuta pe cei 38 de elevi ucraineni sa inceapa noul an scolar in conditii cat se poate de bune. El spera ca in acest an scolar, care va incepe peste cateva zile, sa gaseasca mai multi voluntari sau vorbitori de ucraineana care sa ii ajute pe copii refugiatilor sa invete.Statistic vorbind, sunt 120 de copii din Ucraina care au venit la Inspectoratul Scolar sa solicite sa isi continue studiile in una din scolile sau clasele din Iasi. "Sunt ... citeste toata stirea