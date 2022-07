123 cazuri COVID la Iasi. Unde sunt paturi libere

Conform datelor oferite de Institutul National de Sanatate Publica, in data de 15 iulie 2022, pe teritoriul judetului Iasi au fost confirmate 123 persoane infectate cu Covid-19.Dintre cazurile confirmate pozitiv si internate, in ultimele 24 de ore s-au efectuat 13 externari si 17 internari.In judetul Iasi, in ultimele 24 de ore s-a inregistrat 1 deces in randul persoanelor confirmate, numarul total de decese fiind 2432.In ceea ce priveste solicitarile de testare ale pacientilor care ... citeste toata stirea