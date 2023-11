Acuzatiile de inselaciune aduse administratorului unui showroom s-au transformat in fata instantei intr-un simplu faliment. Procurorii nu au reusit sa-i convinga pe magistrati ca administratorul ar fi beneficiat cu ceva de pe urma banilor incasati de la clienti.Dupa patru ani de ancheta, procurorii l-au trimis in judecata pe Ionut Saviuc, in 2018, pentru inselaciune. Cele 13 fapte prezentate in rechizitoriu reprezentau tot atatea situatii in care Hachi Motors incasase bani de la cei ... citeste toata stirea