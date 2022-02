13 romani retinuti dupa ce au furat utilaje agricole si autoturisme de 1,5 milioane de euro din Franta si Italia

Romanii actionau pe raza Uniunii Europene, mai ales in Italia si Franta si aduceau autoturismele sau utilajele in Romania. Mai multi romani au fost retinuti joi, 10 februarie, dupa ce, timp de cel putin patru ani, ar fi furat utilaje agricole si autoturisme din Italia si Franta, de la diferite persoane fizice sau juridice. Ulterior, acestia, direct sau prin interpusi, ar fi introdus utilajele in Romania, dupa ce, in prealabil, ar fi falsificat documentele de provenienta sau de proprietate ale ... citeste toata stirea