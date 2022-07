15 ani de puscarie, dupa o cearta pe avere. Si-a ucis unchiul cu satarul, apoi a baut o bere

Un iesean si-a ucis unchiul in urma unei certi banale. Victima a fost gasita legata, cu gatul taiat si capul crapat cu o lovitura de satar. Cruzimea manifestata de Vasile Miron i-a facut pe judecatorii Tribunalului sa-l condamne la 15 ani de inchisoare. Sentinta poate fi schimbata in apel, daca acesta va fi declarat de inculpat ori de procurori.Pe 28 februarie, M.C. s-a intalnit cu tatal sau, I.M. in statia de autobuz din apropierea locuintei acestuia din Alexandru cel Bun. Barbatul era ... citeste toata stirea