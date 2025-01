15 ianuarie, la Teatrul Luceafarul Iasi

Miercuri, 15 ianuarie, cand se implinesc 175 de ani de la venirea pe lume a poetului Mihai Eminescu, va avea, la Teatrul Luceafarul Iasi, o deschidere europeana. Ziua Culturii Romane, cum este denumita in calendarul national, este una dintre acelea in care cetatenii sunt indemnati sa reflecteze mai insistent decat in celelalte la dimensiunea formatoare a creatiei artistice.Programul artistilor de la Luceafarul invita tinerii la doua spectacole. Unul dintre ele se va desfasura la sediu, la ... citește toată știrea