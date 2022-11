150.000 de euro investiti in educatia tinerilor de elita. O noua generatie de bursieri Rotary ACADEMICA, sustinuta de Clubul Rotary Iasi Curtea Domneasca

16 tineri cu rezultate excelente la invatatura vor beneficia in acest an de sprijin financiar din partea Clubului Rotary Iasi Curtea Domneasca si a partenerilor. Este pentru al cincilea an consecutiv cand rotarienii ieseni aleg sa sustina excelenta in cadrul programului Bursele Rotary ACADEMICA. Proiectul ajunge astfel la un numar de 74 de tineri sprijiniti financiar si mentorati, iar valoarea cumulata a burselor acordate depaseste 150.000 de euro.Un nou academic inseamna pentru miscarea ... citeste toata stirea