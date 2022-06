16 note de 10 in judetul Iasi, la Evaluarea Nationala 2022. Care e judetul cu cele mai putine note de trecere

Rezultatele de la examenul de Evaluarea Nationala 2022 s-au afisat atat in centrele de examen, cat si pe pagina dedicata de pe site-ul Ministerului Educatiei, pe evaluare.edu.ro. Iasul se afla in topul judetelor in ceea ce priveste elevii care au obtinut nota maxima la Evaluarea Nationala 2022. Judetul din Moldova este depasit de Bucuresti, unde au fost obtinute 37 de note de 10 si de Cluj, cu 17 note de 10, la egalitate cu judetul Arges.La Iasi au fost obtinut 16 note maxime, de catre elevi ... citeste toata stirea