163 de ani de istorie (P)

An de an, 24 ianuarie ne ofera lectia de istorie ce dureaza de 163 de ani, amintindu-ne de primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman.Dealtfel, Unirea era un deziderat formulat inca din mai 1848 cand la Brasov se elabora programul-legamant: "Printipiile noastre pentru reformarea patriei", ce cuprindea, intr-o formula sintetica, cele doua obiective fundamentale romanesti: "Unirea Moldovei si Tarii Romanesti intr-un singur stat neatarnat romanesc". In acelasi timp, ... citeste toata stirea