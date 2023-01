164 de la Unire, in Piata Unirii. Cine vine la Iasi marti? Este asteptat si premierul Ciuca cu elicopterul

Ziua Unirii Principatelor Romane va fi marcata la Iasi printr-o ceremonie militara si religioasa organizata in data de 24 Ianuarie, in Piata Unirii, de la ora 11.00. "Invitam toti iesenii sa participe la aceste manifestari. Speram ca vremea sa permita si un survol aerian al unor aeronave din cadrul Ministerului Apararii Nationale, acesta fiind programat in jurul orei 12, in perioada in care va avea loc si defilarea militara. Dupa defilare se va desfasura traditionala Hora a Unirii", a precizat ... citeste toata stirea