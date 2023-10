Violenta domestica este la ea acasa, iar numarul de incidente prin lovire sau alte violente creste in fiecare an. Doar in primele 8 luni din 2023 au fost inregistrate peste 1.300 de noi cazuri. Politia a consemnat 38.243 cazuri de violenta domestica in aceasta perioada, o cifra care ne da fiori. Totodata, a crescut si numarul de incalcari ale ordinelor de protectie, de la 2.166 la 2.742 de fapte."Imaginati-va ca toti oamenii dintr-un oras cu peste 35.000 de locuitori sunt loviti si agresati ... citeste toata stirea