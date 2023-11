Data de 17 noiembrie a fiecarui an reprezinta ziua celor veniti pe lume inainte de termen - nou-nascutii prematuri. Prin sarbatorirea acestei zile la nivel mondial, se doreste atragerea atentiei opiniei publice asupra prematuritatii, care in ultimii ani continua sa reprezinte o problema de sanatate publica.Si in acest an, ziua celor veniti pe lume inainte de termen e sarbatorita prin iluminare in violet - culoarea sperantei, a unor cladiri emblematice ale Iasului: Primaria, Palatul Culturii, ... citeste toata stirea