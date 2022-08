176 de ieseni spitalizati cu COVID

In ultimele 24 de ore, la Iasi, au fost anregistrate 63 de infectii cu SARS-CoV-2, insa in week-end numarul de testari este redus * * sunt 11 localitati cu incidente de peste patru cazuri la mia locuitori, situatia cea mai grava consemnandu-se in localitatea Valea Lupului (6,82 la mie)In ultimele 24 de ore, in judetul Iasi au fost inregistrate 63 de cazuri noi de coronavirus, in scadere fata de ziua anterioara, a anuntat Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Dintre cazurile ... citeste toata stirea