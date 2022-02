2021, anul in care romanii s-au facut auziti in Parlamentul European (P)

Anul trecut, cetatenii au atras sustinerea europarlamentarilor in doua cauze importante pentru Romania: siguranta soferilor de camioane in parcarile din Uniune si taierile ilegale de padure, inclusiv protectia avertizorilor de integritate, a jurnalistilor si activistilor de mediu atacati violent.Vlad Gheorghe, europarlamentar USR si membru al grupului Renew Europe a sustinut ambele subiecte in Comisia pentru Petitii si in Parlamentului European."Consider firesc ca in activitatea noastra sa ... citeste toata stirea