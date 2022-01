2021, un an bun pentru artistii de la Teatrul "Luceafarul"

Intr-un 2021 al incertitudinilor si al ajustarii in viteza a regulilor epidemiologice, arta teatrului a continuat sa se adapteze la un context dominat de sanitar. Cel de-al doilea an al pandemiei a insemnat pentru Teatrul Luceafarul din Iasi o perioada in care creativitatea s-a exprimat nu numai in productiile scenice, dar si in modalitatile de a le livra publicului. Revenirea la formula live s-a produs in ianuarie si, din fericire, a ramas posibila pana la finele lui 2021, cu variatii legate ... citeste toata stirea