2023 nu poate fi un an ratat! (P)

2023 este un an important, pentru ca este practic ultimul in care se mai pot face reforme relevante pentru Romania, in conditiile in care 2024 este electoral, iar in astfel de perioade partidele care guverneaza ezita sa mai faca schimbari care ar putea nemultumi o parte din electorat. Daca nu punem in aplicare si in realitate - nu doar pe hartie, ca sa bifam la Comisia Europeana - cat mai multe dintre temele impuse de Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), de exemplu, riscam sa nu ... citeste toata stirea