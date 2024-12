2025 incepe cu eleganta si farmecul muzicii lui Johann Strauss fiul, in Gala Concertului de Anul Nou

Filarmonica MOLDOVA din Iasi invita publicul sa traiasca un inceput de an 2025 plin de armonie si splendoare, in cadrul celebrului Concert Simfonic de Anul Nou - Gala Johann Strauss fiul. Evenimentul, dedicat implinirii a 200 de ani de la nasterea Regelui valsului, promite o atmosfera de poveste, sub bagheta maestrului dirijor Adrian Morar.Programul evenimentelor:JOI, 9 ianuarie 2025, ora 19:00 - Casa de Cultura a Studentilor IasiConcertul de deschidere va avea loc in eleganta sala a ... citește toată știrea