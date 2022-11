21 de optionale noi pentru elevii de gimnaziu, de la anul. "Cultura copilariei" sau "Etica aplicata" sunt doua din acestea

21 de programe pentru noi discipline optionale au fost publicate in Monitorul Oficial. Acestea se adreseaza elevilor din ciclul gimnazial si pot fi studiate incepand cu anul scolar viitor (2023-2024). Cultura copilariei, Desenul in viata cotidiana si Etica aplicata sunt cateva dintre optionalele noi anuntate de Ministerul Educatiei.In plus, liceele vor putea include disciplina Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania in oferta de optionale pentru curriculum, la decizia ... citeste toata stirea