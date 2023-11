Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) organizeaza o suita de evenimente publice si manifestari stiintifice sub umbrela "Zilele TUIASI 2023", in intervalul 6 - 25 noiembrie 2023. Anul acesta, intreaga comunitate a Politehnicii iesene celebreaza implinirea a 210 ani de cand invatatul Gheorghe Asachi a sustinut, la Iasi, primele cursuri de inginerie in limba romana din istoria tarii. Radacinile ingineriei plantate la Iasi, care ulterior s-au intins in toata Romania, vor fi ... citeste toata stirea