* miercuri, 15 noiembrie, in Aula Magna "Carmen Sylva" va fi lansata oficial comunitatea de alumni, de la ora 16, intr-un eveniment la care sunt invitati absolventi de seama ai Politehnicii ieseneUniversitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) sarbatoreste 210 ani de inginerie la Iasi. Acest moment important in viata Politehnicii iesene va fi celebrat in Aula Magna "Carmen Sylva". "Evenimentul care marcheaza debutul studiilor ingineresti in Romania este punctul central al ... citeste toata stirea