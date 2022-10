23 de ieseni care au comis infractiuni rutiere au participat la un program de preventie. "Reintegrare in societate"

Soferii care au comis infractiuni rutiere au "intrat pe mana" politistilor pentru reintegrarea acestora in societate. La activitate au participat 23 de ieseni care au comis astfel de infractiuni."La data de 25 octombrie, in cadrul programului *In siguranta la volan, Stop accidentelor!*, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si Serviciului Rutier Iasi, impreuna cu Serviciul de Probatiune au desfasurat o activitate informativ-preventiva destinata unui grup de 23 persoane, ... citeste toata stirea