23 de specialitati deficitare, la Rezidentiat

Examenul de admitere in rezidentiat, pe loc sau pe post, se va desfasura pe 17 noiembrie. Candidatii se pot inscrie pana pe 22 octombrie, la Directia de Sanatate Publica. Sunt 23 de specialitati deficitare, sapte dintre ele fiind pe Pediatrie.Concursul de admitere in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc este organizat de Ministerul Sanatatii, pentru domeniile Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, la data de 17 noiembrie. Examenul se desfasoara doar in centrele medicale universitare din ... citește toată știrea