237 de persoane sunt internate in spital din cauza virozelor. Copiii sunt cei mai afectati

In ultima saptamana, numarul iesenilor diagnosticati cu infectii respiratorii acute s-a mentinut in crestere cu 5% fata de saptamana anterioara. In perioada 21 - 27 noiembrie au fost inregistrate 7.264 de cazuri, dintre care 6.074 sunt infectii virale ale cailor respiratorii superioare, iar 1.189 sunt pneumonii.Conform datelor oferite de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi, pe langa aceste cazuri a mai ... citeste toata stirea